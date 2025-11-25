- Дата публикации
Погода 26 ноября: синоптик указала на особенность завтрашнего дня
Обильные осадки 26 ноября маловероятны.
Завтра, 26 ноября, в Украине будет достаточно теплая погода . В течение дня ожидается +8+12, на юге очень тепло, +12+17 градусов. Только в западной части – свежее +4+9 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Характерный признак завтрашнего дня – сильный ветер южного происхождения», – говорится в сообщении.
Дожди возможны только на крайнем западе Украины.
«В Киеве завтра без существенных осадков, ветрено, но достаточно тепло, днем до +9+10 градусов», — отметила синоптика.
Диденко добавляет, что похолодание придет уже 30 ноября.
Ранее синоптики рассказали, какая будет погода 25 ноября. В частности, ожидается небольшой дождь и мокрый снег в западных регионах, на дорогах возможна гололедица. В остальных областях — без осадков.
Ночью и утром в юго-восточной части местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. В Карпатах, а днем и в большинстве центральных и южных областей иногда порывы 15–18 м/с», — сообщили синоптики.
Температура воздуха: ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем ожидается 3–8° тепла. На юге страны ночью 1–6° тепла, днем 8–13°, в Крыму столбик термометра поднимется до 17°.