Погода 29 октября: в Украине будет по-осеннему тепло, но очень ветрено

Осадков в Украине почти не будет.

В воскресенье, 29 октября, в Украине будет по-осеннему тепло — днем +16-21°. Осадки практически покинут территорию страны. Впрочем, будут сильные шквалы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине облачно с прояснениями. В регионах в воскресенье осадки не прогнозируются. Ночью в западных и Житомирской областях будет небольшой дождь. В северо-восточной части, а также в Карпатах местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью в большинстве регионов температура воздуха составит 4-9° тепла. Днем в Украине будет +16-21°. В северной и восточной части воздух прогреется до +10-15 °. На Черниговщине и Сумщине местами будет только 6-9° тепла.

В Карпатах синоптики прогнозируют ночью +3-8° тепла, а днем 7-12° выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на 29 октября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 20 октября будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +4-9°, а днем – 10-15° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут +7-9°, а днем +12-14°.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в ноябре. В последний месяц осени среднемесячная температура предполагается в пределах +2…+7 градусов – около нормы.

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