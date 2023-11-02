Погода 3 ноября: какие регионы охватят дожди и сильный ветер

В пятницу, 3 ноября, в Украине будет прохладно. Местами страну будут заливать дожди и сильные порывы ветра.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Днем в юго-восточной, восточной части страны и на последнем западе будут дожди. На остальной территории осадки не предусматривают. На западе Украины, а также местами в Винницкой и Житомирской областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла. На юге страны ночь будет теплее – до +12°. Днем на большей территории Украины столбики термометров покажут +10-15 °. В Закарпатье, Одесщине и Николаевской области воздух прогреется до +19°. Тем временем, в Карпатах ночью синоптики прогнозируют 0-5° тепла, а днем +8-13°.

Штормовое предупреждение

"3 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с. И уровень опасности желтый", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине.

Погода в Киеве

В Киевской области 3 ноября переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью составит +3-8° тепла, а днем – 10-15°. В Киеве ночью столбики термометров покажут +4-6°, а днем +12-14°.

Прогноз погоды на 3 ноября по Украине. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в ноябре и ожидать ли снега. Всего в последний месяц осени среднемесячная температура предполагается в пределах +2…+7 градусов – около нормы.

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