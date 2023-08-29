Погода 30 августа: какие регионы зальет дождями, а где до сих пор держится жара

В среду, 30 августа, в Украине будет жаркая погода. В западных регионах будут дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе будет дождь и днем, и ночью. Местами будут грозы, а также град и шквалы 15-20 м/с. Кратковременный дождь прогнозируется в Житомирской, Винницкой и Одесской областях. На остальной территории Украины без осадков.

В большинстве областей ночью температура воздуха будет составлять 17-22° тепла, а днем столбики термометров покажут 28-33° выше нуля.

В западных областях будет свежее: ночью +15-20°, а в дневные часы +23-28°. Комфортную прохладу синоптики обещают также в восточных областях: ночью +11-16 °, днем +24-29 °.

Прогноз погоды в Украине на 30 августа. / Фото: Укргидрометцентр

Штормовое предупреждение

Синоптики объявили и уровень опасности в западных областях страны.



"30 августа в западных областях грозы, днем сильные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Погода в Киеве

В Киевской области 30 августа переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Из-за высокой температуры воздуха 30-31 августа в области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +12-17 °, днем поднимется до +23-28 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут 20-22° тепла, а днем воздух прогреется до 31-33° выше нуля.

Напомним, синоптики дали первый прогноз, какой будет осень в Украине. В частности, синоптикиня Вера Балабух сообщает, что в первой половине сентября на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода.

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