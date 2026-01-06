Погода 6 января: синоптики предупредили о температурных качелях и гололедице (карта)

Зима, белка, гололед / © УНИАН

В Украине в сутки 6 января облачно. На юге страны ночью умеренный мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь, температура ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

На остальной территории снег, мокрый снег, в центральных, днем и в северных и восточных областях с дождем, гололедица, на дорогах гололедица; в Одесской области, днем и в большинстве центральных и северных областей туман; температура ночью 3-8° мороза, в северных и северо-восточных областях 9-14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Ветер в стране преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Карта погоды на 6 января / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 6 января объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Облачно. Ночью снег, днем мокрый снег и дождь.

Утром и днем туман, гололедица, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по Киевской области ночью 9-14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве ночью около 10° мороза, днем 0-2° мороза.

6 января утром и днем гололедица; туман, видимость 300–500 м; на дорогах гололедица.

Правила поведения во время гололеда / © Министерство здравоохранения Украины

Первый уровень опасности — желтый.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

