Погода 6 января: синоптики предупредили о температурных качелях и гололедице (карта)
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
В Украине в сутки 6 января облачно. На юге страны ночью умеренный мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь, температура ночью 0-5 тепла, днем 7-12 тепла.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
На остальной территории снег, мокрый снег, в центральных, днем и в северных и восточных областях с дождем, гололедица, на дорогах гололедица; в Одесской области, днем и в большинстве центральных и северных областей туман; температура ночью 3-8° мороза, в северных и северо-восточных областях 9-14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
Ветер в стране преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 6 января объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях.
Облачно. Ночью снег, днем мокрый снег и дождь.
Утром и днем туман, гололедица, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по Киевской области ночью 9-14° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Киеве ночью около 10° мороза, днем 0-2° мороза.
6 января утром и днем гололедица; туман, видимость 300–500 м; на дорогах гололедица.
Первый уровень опасности — желтый.
Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
