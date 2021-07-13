Погода голышом: сексуальные и полураздетые ведущие наделали шума и взбудоражили зрительскую аудиторию в Полтаве (видео)

Погода голышом: сексуальные и полураздетые ведущие наделали шума и взбудоражили зрительскую аудиторию в Полтаве (видео)

Сегодня канал должен определить победителя.

В Полтаве местное телевидение решило креативно подойти к созданию телевизионного продукта, повысить рейтинги и количество зрителей. Для этого пригласили юных и красивых ведущих.

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Об успехах нового проекта говорится в сюжете "Сніданок з 1 + 1".

Без рубашек и с петличкой на обнаженном теле — полтавское телевидение удивило своим прогнозом погоды. Местный телеканал объявил кастинг ведущих и предложил кандидатам записать пробы в полуобнаженном виде. Температурные изменения из уст раздетых парней очень понравились зрителям — об этом говорят многотысячные просмотры кастинга на ютубе.

Сегодня полтавский телеканал определится с победителем. Один из претендентов на должность, видео которого набрало больше всего просмотров, Олег Килюшик.

Парень признается, что уверен в своей победе в кастинге, его уже узнают на улицах родного города, но он не против вести прогноз погоды одетым.

"Большинство моих знакомых реагируют положительно. Незнакомые люди ко мне не подходят. Это не такая слава и не такой большой город Полтава. Если будут предложения вести одетым — я буду только за", — говорит участник кастинга Олег Килюшик.

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Напомним, что Львове в Стрийском парке бегала агрессивная обнаженная женщина, которая внезапно набросилась на двух девушек. Пострадавшие вызвали полицию, а правоохранители — медиков.

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