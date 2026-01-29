Погода готовит испытания украинцам: прогноз на 30 января

Сила воли — слово, которое мы слышим так часто, что оно почти потеряло магию. Обычно его упоминают в контексте похудения, спорта или «новой жизни с понедельника». Но на самом деле сила воли — это не о жестких ограничениях, а об умении выбирать себя.