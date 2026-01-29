- Дата публикации
Погода готовит испытания украинцам: прогноз на 30 января
После короткого потепления, по прогнозу синоптиков, в страну возвращаются морозы.
В Украину возвращается холодная погода, в конце рабочей недели температура воздуха опустится в большинстве областей.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Завтра плюсовая температура воздуха задержится только в части восточного региона.
Прогноз погоды на пятницу, 30 января
В западных областях пасмурно, небольшой снег. Средняя ночная температура воздуха –1 –3 градуса, дневная –3 –1 градус.
В северных областях пасмурно, небольшой снег, местами мокрый снег. Ночная температура воздуха –7 –10 градусов, дневная –10 –7 градусов.
В центральных областях облачно с мокрым снегом. Ночная температура воздуха –1 –3 градуса, дневная –3 –1 градус.
В южных областях облачно с прояснениями, дождь, мокрый снег, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +5+2 градуса, дневная +3+5 градусов.
В восточных областях облачно, кратковременный дождь, местами мокрый снег. Ночная температура воздуха +4-1 градус, дневная +2+5 градусов.
Ранее синоптики сообщили, что пик сильных морозов ожидается в начале следующей недели, а низкие температуры могут задержаться до середины февраля.
По прогнозам синоптиков, в эти выходные в Киев снова придут сильные морозы, а в начале следующей недели температура воздуха опустится до 27 градусов ниже нуля.