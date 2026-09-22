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Погода готовит неприятный сюрприз: что принесет Украине циклон с Черного моря
23 сентября погода в Украине резко ухудшится в ряде областей. Активный циклон с Черного моря принесет сильные дожди и штормовой ветер.
В среду, 23 сентября, часть Украины накроют сильные и продолжительные дожди, которые принесет активный циклон с Черного моря. Местами непогода будет сопровождаться штормовым ветром.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
Наибольшее количество осадков прогнозируется в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, в Запорожье и в Крыму. Во второй половине дня сильные дожди также ожидаются в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Особенно ветрено будет на востоке страны. Там северный и северо-восточный ветер может усилиться до 15–22 м/с.
В других регионах погода будет переменчивой: дождливые периоды будут чередоваться с солнечными прояснениями.
Ночь на 23 сентября будет холодной. На западе и севере Украины, а также в Винницкой и Кировоградской областях температура опустится до +6…+9 °C. В южных и восточных областях, а также в Днепропетровской области ожидается +10…+15 °C.
Днём столбики термометров в большинстве областей покажут +12…+17 °C. Теплее будет в Донецкой и Луганской областях — до +19…+23 °C.
Погода в Киеве
В столице в среду существенных осадков не прогнозируется. Небольшой дождь местами возможен во второй половине дня, скорее всего — ближе к вечеру.
Ночью в Киеве будет всего +7…+8 °C, а днём температура воздуха поднимется примерно до +15 °C.
«По предварительным прогнозам, последние дни сентября и начало октября подарят нам прекрасную комфортную погоду. Бабье лето уже пудрит носик))», — отметила Диденко.
Напомним, ранее в высокогорье Карпат уже были зафиксированы первые признаки зимы. На горе Поп Иван выпал снег, а температура воздуха опустилась ниже нуля.