Погода готовит неприятный сюрприз: что принесет Украине циклон с Черного моря

Погода в Украине 23 сентября / © ТСН

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В среду, 23 сентября, часть Украины накроют сильные и продолжительные дожди, которые принесет активный циклон с Черного моря. Местами непогода будет сопровождаться штормовым ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине

Наибольшее количество осадков прогнозируется в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях, в Запорожье и в Крыму. Во второй половине дня сильные дожди также ожидаются в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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Особенно ветрено будет на востоке страны. Там северный и северо-восточный ветер может усилиться до 15–22 м/с.

В других регионах погода будет переменчивой: дождливые периоды будут чередоваться с солнечными прояснениями.

Ночь на 23 сентября будет холодной. На западе и севере Украины, а также в Винницкой и Кировоградской областях температура опустится до +6…+9 °C. В южных и восточных областях, а также в Днепропетровской области ожидается +10…+15 °C.

Днём столбики термометров в большинстве областей покажут +12…+17 °C. Теплее будет в Донецкой и Луганской областях — до +19…+23 °C.

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Погода в Киеве

В столице в среду существенных осадков не прогнозируется. Небольшой дождь местами возможен во второй половине дня, скорее всего — ближе к вечеру.

Ночью в Киеве будет всего +7…+8 °C, а днём температура воздуха поднимется примерно до +15 °C.

«По предварительным прогнозам, последние дни сентября и начало октября подарят нам прекрасную комфортную погоду. Бабье лето уже пудрит носик))», — отметила Диденко.

Прогноз погоды на 23 сентября. Фото: WXCHARTS.COM

Напомним, ранее в высокогорье Карпат уже были зафиксированы первые признаки зимы. На горе Поп Иван выпал снег, а температура воздуха опустилась ниже нуля.

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