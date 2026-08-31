Погода готовит неприятный сюрприз: где ожидаются ливни, а где сохранится жара 1 сентября

Лето / иллюстративное фото / © unsplash.com

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Во вторник, 1 сентября, в Украине следует ожидать ослабления жары: к большинству регионов приближается атлантическая прохлада с кратковременными дождями и грозами, хотя на востоке и юге еще будет сохраняться полноценная летняя жара.

Какой будет погода в начале осени — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает: «Атмосфера начинает меняться — западные влажные воздушные массы и атлантическая прохлада уже на подходе».

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По его словам, 1 сентября ожидается постепенный переход от жары к комфортным температурам.

«До метеорологической осени ещё далеко, настраиваемся на умеренную летнюю теплоту. Поэтому уже завтра, 1 сентября, восточный антициклон по-прежнему обеспечит спокойную и тёплую ночь с температурой 13–18°. В первой половине дня воздух прогреется до 24–29°. Во второй половине дня, с приближением атмосферного фронта с северо-запада, локально прогнозируются кратковременные грозовые дожди, после которых начнёт поступать более свежий воздух», — прогнозирует метеоролог.

По словам синоптика Виталия Постриганя, 2–4 сентября влажный атлантический воздух обеспечит комфортную тепловую погоду: от +10 до +15 градусов тепла ночью и до +21…+26 градусов тепла днём. Существенных дождей в эти дни не будет, поэтому в лесах и на полях области будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Метеоролог отмечает, что в первые выходные сентября ожидается изменение погоды из-за балканского фронта, который может принести более сильные дожди, грозы и похолодание, однако говорить об окончательном наступлении осени пока рано

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По данным Украинского гидрометцентра, 1 сентября в Украине будет облачно с прояснениями. В западных и северных областях, а днём — также в Винницкой, Черкасской и Житомирской областях — ожидаются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории — без осадков.

Погода в Украине 1 сентября / © Укргидрометцентр

В связи с вероятностью гроз в вышеуказанных областях объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о грозах в нескольких областях Украины 1 сентября / © Укргидрометцентр

Ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, на востоке страны ожидается от +9 до +14 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от +23 до +28 градусов тепла.

В то же время метеорологи отмечают, что 1–3 сентября в северных, центральных (кроме Винницкой — 1 сентября и Кировоградской), южных (кроме Одесской), Хмельницкой и Харьковской областях будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 1 сентября будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди (ночью местами), а днём кое-где грозы. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать +16…+18, днём температура воздуха поднимется до +26…+28 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 1 сентября погоду будет определять прохождение атмосферного фронта от циклона над Скандинавией. В целом в регионе будет облачно с прояснениями.

В то же время синоптики предупреждают: 1 сентября во Львовской области и в самом Львове ожидаются грозы. Утром и днём возможны сильные порывы ветра со скоростью 15–20 м/с. В регионе объявлен первый уровень опасности — жёлтый.

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах во Львовской области 1 сентября / © Укргидрометцентр

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +25 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 1 сентября будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области составит:

ночью от +10 до +15 градусов тепла;

днём от +25 до +30 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +13 до +15 градусов тепла;

днём от +27 до +29 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 1 сентября ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +31 градуса тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается +28…+30 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 1 сентября ожидается переменная облачность, без значительных осадков, прогнозируют синоптики. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, местами ожидается до +10 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +25–+30 градусов тепла. На автодорогах области ночью и утром местами будет дымка, видимость составит 1–2 км.

В Одессе температура ночью будет колебаться от +18 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +27 градусов тепла.

Температура морской воды составит от +21 до +22 градусов тепла.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в первую неделю сентября.

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