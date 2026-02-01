Погода готовит новое испытание украинцам: сколько еще будут продолжаться сильные морозы

Морозы не отступают / © pexels.com

В понедельник, 2 февраля, похолодание в Украине будет продолжаться. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -28 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Похоже, что 2, 3 и 4 февраля в Украине будет пик холода, а дальше, с 5-6 февраля морозы ощутимо ослабеют. Предполагается очень холодная погода с температурой воздуха ночью -20-28, днем -12-19 градусов. В южной части ночью -12-18, днем -2-10 градусов», — отметила она.

Антициклон пока доминирует, поэтому в большинстве областей осадки маловероятны.

Погода в Киеве 2 февраля

В Киеве в ближайшую ночь до -25 градусов, завтра днем около -15 градусов. Днем в столице солнечные прояснения.

