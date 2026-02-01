- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 664
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода готовит новое испытание украинцам: сколько еще будут продолжаться сильные морозы
В последующие дни сильные морозы не будут отступать. Уже в ближайшую ночь ожидается -18-23.
В понедельник, 2 февраля, похолодание в Украине будет продолжаться. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -28 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Похоже, что 2, 3 и 4 февраля в Украине будет пик холода, а дальше, с 5-6 февраля морозы ощутимо ослабеют. Предполагается очень холодная погода с температурой воздуха ночью -20-28, днем -12-19 градусов. В южной части ночью -12-18, днем -2-10 градусов», — отметила она.
Антициклон пока доминирует, поэтому в большинстве областей осадки маловероятны.
Погода в Киеве 2 февраля
В Киеве в ближайшую ночь до -25 градусов, завтра днем около -15 градусов. Днем в столице солнечные прояснения.
Ранее синоптик объяснилf, будет ли третья волна морозов в Украине и какова погода в феврале. Больше об этом читайте в новости.