Погода готовит новый удар: какие регионы Украины накроют дожди и сильный ветер 27 октября (карта)

Погода в Украине 27 октября / © ТСН

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Во вторник, 27 октября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди прогнозируют на юго-западе страны, а ночью — в западных областях. На остальной территории существенных осадков не предполагается.

По прогнозу синоптиков, ветер будет северо-восточным и восточным, со скоростью 5-10 м/с. На юго-востоке страны местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

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Ночью температура воздуха составит 5-10 тепла, на побережье морей — до 14 тепла. Днем столбики термометров покажут 10-15 тепла, а на юге страны воздух прогреется до 18 тепла.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

По данным Укргидрометцентра, в Киевской и столице 27 октября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью температура воздуха будет 5-10° тепла, днем — 10-15° тепла.

В Киеве ночью прогнозируют 8-10° тепла, а днем воздух прогреется до 12-14° тепла.

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Погода в Харькове и области

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей прогнозирует на Харьковщине 27 октября переменную облачность, без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха в области составит 3-8° тепла, днем — 10-15° тепла.

В Харькове тоже будет сухо. Ночью столбики термометров покажут 6-8° тепла, а днем — 12-14° тепла.

Погода во Львове и области

Львовский региональный центр гидрометеорологии прогнозирует во Львове и области 27 октября облачную погоду с прояснениями и кратковременные дожди в течение дня.

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Днем температура воздуха будет составлять 7-9° тепла.

«Последнюю неделю октября принесет львовянам и жителям Львовщины ощутимое похолодание и дожди», — отмечают синоптики Укргидрометцентра.

Погода в Днепре и области

По прогнозу Гидрометеорологического центра Днепропетровской и Донецкой областей, на Днепропетровщине 27 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в области составит 5-10 тепла, днем — 12-17 тепла.

В Днепре ночью прогнозируют 7-9° тепла, а днем — 14-16° тепла.

Погода в Одессе и области

Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей прогнозирует в Одесской области 27 октября облачную погоду с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром возможен туман.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет 9-14° тепла, днем — 14-19° тепла.

«На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м», — предупреждают в Укргидрометцентре.

В Одессе также прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура воздуха будет 12-14° тепла, днем — 16-18° тепла.

Погода в Карпатах и Прикарпатье

По общему прогнозу Укргидрометцентра, в Ужгороде в течение дня будет облачная погода, без осадков.

Ночью температура воздуха будет 3-7° тепла, днем — 12-14° тепла.

Ветер слабый, скоростью 1,6-3,5 м/с. Относительная влажность воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 55-95%.

В Карпатах будет гораздо прохладнее: температура воздуха и ночью и днем составит 0-5° тепла.

Напомним, в конце октября в Украине еще будет сохраняться осеннее тепло, однако на следующей неделе ожидается постепенное похолодание. По прогнозу руководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, днем температура воздуха будет составлять 12-17 ° тепла, а ночью — 6-11 °. Возможны небольшие дожди и туманы.

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