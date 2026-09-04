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Погода готовит резкий поворот: синоптики назвали регионы, где ожидаются дожди и шквалы, а где сохранится жара до +30
Область повышенного давления принесет сухую и комфортную погоду 4 сентября, однако северо-западным областям следует готовиться к осадкам и утренним туманам.
В пятницу, 4 сентября, в Украине будет преобладать тёплая и солнечная погода, а локальные дожди затронут лишь северо-западные области и Киевскую область.
Украинский гидрометцентр прогнозирует в Украине 4 сентября облачную погоду с прояснениями. В целом осадков не ожидается, лишь на северо-западе страны и в Киевской области днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в северных, большинстве западных и центральных областей местами будет туман.
«4 сентября погода без осадков в большинстве областей будет обусловлена областью несколько повышенного давления; лишь в северо-западной части атмосферный фронт, надвигающийся с запада, днем принесет местами небольшой дождь. На высотах над большей частью территории Украины по-прежнему будет находиться прохладная воздушная масса, только на юге и юго-востоке страны — заметно теплее, поэтому ожидаем и соответствующую температуру», — сообщают метеорологи.
Ветер будет преимущественно юго-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с, днём в Карпатах местами будут порывы до 15–20 м/с.
Температура воздуха днём составит от +22 до +27 градусов тепла, на юго-востоке страны — до +30. В западных областях будет немного прохладнее — там ожидается от +18 до +23 градусов тепла.
Синоптик Наталья Диденко также прогнозирует преимущественно сухую и комфортную погоду в Украине 4 сентября. По её словам, по стране ожидается от +22 до +25 градусов тепла, в южной части, в восточных областях, а также в Днепропетровской области будет от +28 до +30 градусов тепла, а прохладнее будет на западе (Волынь, Ровенская и Житомирская области) — там столбики термометров будут показывать от +19 до +22 градусов тепла.
«4 сентября в Украине дождей почти не будет, за исключением Волыни, Ровенской и Житомирской областей, где пройдут небольшие осадки», — прогнозирует Диденко.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 4 сентября.
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