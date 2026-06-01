Погода готовит сюрприз на старте лета: что прогнозируют синоптики

Первый день лета в Украине порадует жителей большинства регионов комфортной и теплой погодой без сильной жары. В понедельник, 1 июня, температура воздуха днем составит от +19 до +23 градусов, а осадки ожидаются лишь в отдельных областях.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, а также специалисты Укргидрометцентра.

По словам Диденко, лето стартует с «идеальной температуры воздуха», когда не будет ни холодно, ни жарко. Свежее всего будет на северо-востоке страны, где столбики термометров поднимутся до +17…+19 градусов.

Синоптик отметила, что кратковременные дожди пройдут преимущественно в западных и восточных областях, местами возможны грозы. В то же время на большей части территории Украины будет преобладать сухая и солнечная погода.

Важной особенностью первого летнего дня станет и ослабление ветра. По прогнозу, он будет небольшим или умеренным, преимущественно северного направления.

В Укргидрометцентре уточнили, что ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, на морском побережье — до +13 градусов.

Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.

В восточных, западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди, а в восточных регионах местами возможны грозы.

Также синоптики предупреждают о туманах ночью и утром в восточных областях, большинстве северных регионов, а также в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

Погода в Киеве на Киевской области 1 июня

В столице первый день лета пройдет без осадков.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве ночью ожидается +6…+8 градусов, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов. Наталья Диденко также прогнозирует для столицы солнечную погоду и потепление до +20 градусов.

Таким образом, лето в Украине стартует с благоприятной погоды — комфортного тепла, слабого ветра и преимущественно солнечного неба, а дожди будут иметь локальный характер.

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозируют, что в июне средняя температура воздуха в Украине превысит многолетнюю климатическую норму минимум на полтора градуса.

