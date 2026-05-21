Погода готовит сюрприз: синоптик назвал дату, когда Украину накроет резкое понижение температуры

В большинстве областей Украины уже началось метеорологическое лето. Погодные процессы уже приобрели летний характер. Впрочем, скоро ожидается незначительное похолодание.

Об этом сообщил синоптик Иван Семилит в комментарии для NV.

«На днях в Украине будет преобладать неустойчивая погода, вызванная полем пониженного давления с юго-востока и юга. Погодные процессы приобрели летний характер: дожди — кратковременные, сопровождаются грозами и имеют разную интенсивность и неравномерное распределение по территории», — подчеркнул эксперт.

По его словам, до конца этой недели погода в Украине не претерпевает серьезных изменений, лишь в конце возможно незначительное потепление. В течение 22-23 мая кратковременные дожди ожидаются на западе, востоке и северо-востоке.

На выходные в Украину поступит тепло из Каспия. Ожидается повышение температуры воздуха, но местами ожидаются дожди. Синоптик подчеркнул, что ночи станут теплее от +11° до +18°, но на западе будут несколько ниже значения от +9° до +15°.

Днем в большинстве областей столбики остановятся в пределах 19-25° тепла. На востоке и юго-востоке воздух прогреется до 25-31° тепла.

«Однако это тепло может оказаться изменчивым: на следующей неделе, по предварительным данным, температура воздуха снизится на 3-5 градусов», — предупредил Иван Семилит.

Напомним, ранее синоптики предотвратили резкое похолодание в Украине. Уменьшение температуры принесли атмосферные фронты. Впрочем, отмечают специалисты, эта синоптическая ситуация обусловит классические летние причуды природы: периодические грозовые дожди, местами переходящие в сильные ливни, но в отдельных районах будут сопровождаться шквалами и градом.

