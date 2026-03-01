Погода готовит сюрприз: синоптик предупредила, чего ждать в начале весны

Украину ждет спокойная погода / © ТСН

В начале календарной весны резкое повышение температуры в Украине не прогнозируется. Такой прогноз погоды, по словам синоптика Наталки Диденко, скорее положительный учитывая значительное количество выпавшего в последнее время снега.

Об этом она сообщила в эфире телеканала «Эспрессо».

Синоптикиня напомнила, что впереди еще несколько весен.

«Хотя календарно это весна. Будет еще весна, как говорится, по старому стилю», — сказала она.

Диденко назвала дату, а именно, 13 марта, по старому стилю. А астрономическая весна наступит 21-22 марта, в день весеннего равноденствия. В то же время погодные условия в ближайшие дни будут оставаться умеренными.

По словам Диденко, отсутствие стремительного потепления поможет избежать возможных негативных последствий, в частности, резкого таяния снега и повышения уровня воды в реках.

Какая будет погода в течение новой недели

В течение недели, 2-8 марта, существенных осадков не ожидается. Исключение может стать среда, 4 марта. Тогда небольшие осадки возможны на юге и востоке Украины.

Температурный фон будет характерен для ранней весны: ночью ожидаются небольшие морозы или показатели около нуля (от -2 до +2 градусов), днем небольшие плюсовые значения.

В западных областях, по словам Диденко, в ближайшее время увеличится облачность и несколько снизится температура по сравнению с текущими показателями, однако в целом по стране сохранится умеренная и стабильная погода без резких колебаний.

А вот в понедельник, 2 марта, в Украине будет тепло. Однако зонтик все же следует прихватить жителям Киева и западных областей.