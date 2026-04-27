ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
871
Время на прочтение
1 мин

Погода готовит украинцам "сюрпризы" — прогноз на май

Синоптики дали климатическую характеристику месяца и сообщили, ожидаются ли аномальные температурные показатели.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Комментарии
Тепло в мае не будет

© Pixabay

В мае температура в Украине ожидается ниже обычной.

Об этом сообщает «Украинский гидрометцентр».

«Средняя месячная температура предполагается 12–15° (в горных районах Карпат и Крыма 9–12°), что на 1,5 градуса ниже нормы», — говорится в сообщении.

Что касается осадков, то в мае их выпадет 35–76 мм, а во Львовской, Ивано-Франковской областях и в горных районах Закарпатской и Черновицкой областей 88–138 мм, что есть в пределах нормы (80–120%).

Погода в Украине — последние новости

Из-за сильной непогоды в Украине 26 апреля погибли два человека, еще двое получили травмы. Спасатели ликвидируют последствия стихии в 13 областях.

По данным спасателей, в Черкассах дерево упало на квадроцикл во время движения, в результате чего погиб человек. Еще один человек погиб на Закарпатье из-за падения дерева.

В Полтаве из-за сваленного дерева травмировало ребенка.

Также из-за непогоды в Украине обесточен 1121 населенный пункт.

По данным синоптиков, в Украине 27–28 апреля ожидаются сильные порывы ветра и заморозки — синоптики объявили I и II уровни опасности.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
871
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie