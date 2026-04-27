Тепло в мае не будет

В мае температура в Украине ожидается ниже обычной.

Об этом сообщает «Украинский гидрометцентр».

«Средняя месячная температура предполагается 12–15° (в горных районах Карпат и Крыма 9–12°), что на 1,5 градуса ниже нормы», — говорится в сообщении.

Что касается осадков, то в мае их выпадет 35–76 мм, а во Львовской, Ивано-Франковской областях и в горных районах Закарпатской и Черновицкой областей 88–138 мм, что есть в пределах нормы (80–120%).

Погода в Украине — последние новости

Из-за сильной непогоды в Украине 26 апреля погибли два человека, еще двое получили травмы. Спасатели ликвидируют последствия стихии в 13 областях.

По данным спасателей, в Черкассах дерево упало на квадроцикл во время движения, в результате чего погиб человек. Еще один человек погиб на Закарпатье из-за падения дерева.

В Полтаве из-за сваленного дерева травмировало ребенка.

Также из-за непогоды в Украине обесточен 1121 населенный пункт.

По данным синоптиков, в Украине 27–28 апреля ожидаются сильные порывы ветра и заморозки — синоптики объявили I и II уровни опасности.