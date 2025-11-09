Погода испортится и станет холоднее: прогноз на 9 ноября

Сегодня погода не порадует украинцев / © Pixabay

Погода в Украине в воскресенье, 9 ноября, будет облачной с прояснениями. В части областей пройдут дожди.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

По информации синоптиков, в ночные часы только на территории Закарпатья, Прикарпатья и Одесской области пройдут небольшие, а местами умеренные дожди. На Правобережье такие же осадки следует ожидать в течение дня, в других регионах без дождей.

Ожидается, что ветер в основном будет южного направления и будет двигаться со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, в южной части будет до 10 градусов тепла. В дневные часы ожидается от 7 до 12 градусов тепла, в южных регионах пригреет до 15 градусов тепла.

Ранее синоптик сообщила, что в настоящее время метеорологи не имеют оснований утверждать о якобы «самой холодной зиме за последние 10 лет». Такая информация, в частности, появилась в Сети. Появление снега и минусовых температур в ноябре не аномально, ведь это переходный месяц, или предзимье.