Погода испортится: синоптик дал прогноз на ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни испортится погода. Ожидается мокрый снег и гололедица.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Сегодня, 27 декабря, в южных, центральных и восточных регионах Украины синоптик прогнозирует снег и мокрый снег в Крыму с дождем.

На остальной территории осадков не ожидается.

Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в центральных и южных регионах порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха днем -2...+3°С, в Карпатах и Прикарпатье -2...-7°С.

В субботу, 28 декабря, на большей части территории Украины осадков не предполагается. Только ночью в Одесской области местами пройдет небольшой снег и мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с, на юге порывистый. Температура воздуха ночью -2...-7°С, днем -3...+2°С. В Карпатах ночью -8...-13°С, днем -3...-8°С.

В воскресенье, 29 декабря, в большинстве областей, кроме юго-востока и Карпат, ожидается небольшой снег, мокрый снег, местами слабый гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью в пределах -4… +1°С, днем -2… +3°С.

Ранее синоптики сообщили, каким будет январь 2025 года в Украине. Больше об этом читайте в новости.

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