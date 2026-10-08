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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Погода испортится: синоптик назвала области, где будет холоднее всего 9 октября

Завтра везде будет наблюдаться понижение температуры воздуха, атмосферный фронт принесет кратковременные дожди.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Погода изменится

Погода изменится / © pexels.com

В пятницу, 9 октября, Украина посетит холодный атмосферный фронт, который принесет увеличение облачности и дождливую погоду.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, пройдет дождь на западе Украины, в северных областях (кроме Сумщины), а также в Винницкой области и отдельных районах Черкасчины.

В этих регионах 9 октября ожидается понижение температуры воздуха.

В западных областях ожидается завтра +13+17°, в большинстве северных областей и Винницкой области ожидается +17+19.

На остальной территории Украины в пятницу еще будет сухая и очень теплая погода с температурой воздуха +20+24°.

«Характерный признак завтрашнего синоптического дня — усиление западного и юго-западного ветра кое-где до сильных порывов, до 15 — 20 метров в секунду», — уточнила она.

Погода в Киеве 9 октября

В Киеве завтра — изменение погоды. Температура воздуха в пятницу снизится до 16-17 градусов тепла, дождь, ожидается сильный ветер юго-западного направления.

Ранее стало известно, что некоторые области получили тревожное предупреждение — прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.

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