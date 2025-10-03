Погода изменится: чего ждать украинцам после затяжных дождей

По прогнозу, дожди прекратятся / © unsplash.com

Сегодня, 3 октября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается. Только на высокогорье Карпат в пятницу пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Сегодня погоду будет формировать поле повышенного атмосферного давления и прохладная влажная воздушная масса. Осадков не ожидается, а сквозь тяжелые серые облака время от времени будут пробиваться солнечные лучи. Только на высокогорье Карпат пройдет небольшой дождь ночью с мокрым снегом. Утром в западных и северных областях местами туман», — говорится в сообщении.

На Волыни, Ровенщине, Львовщине, Ивано-Франковской и Житомирской в дневные часы значения температуры будут достигать +8…13°С. На остальной территории днем будет +14…19°С.

На высокогорье Карпат температура ночью и днем составит от -2 до +3°С.

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области днем будет составлять +8…13°С. В Киеве будет в пределах +11…13°С.

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что на выходных температура повысится еще на несколько градусов благодаря поступлению южных воздушных масс.