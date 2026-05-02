Погода как «рахат-лукум»: синоптик рассказала, чего ждать с воскресенья

Погода в Украине 3 мая / © Associated Press

Воскресенье, 3 мая, обещает быть теплее субботы. Температура воздуха в Украине продолжает расти, а ночные заморозки постепенно отступают.

Об этом сообщает известная синоптик Наталья Диденко.

«Хотя ночь еще будет сопротивляться кое-где угрозой уже явно хилых заморозков, то завтра днем ожидается +12+18, а в западных областях и кое-где на севере +17+22 градуса», — рассказала Диденко о погоде в воскресенье.

По ее словам, дожди в большинстве областей Украины маловероятны, лишь небольшие дожди возможны на Черниговщине и Киевщине.

Погода в Киеве

В Киеве 3 мая будет тепло, температура воздуха повысится до +18+20.

«С дождями как-то немного странно — будто и антициклон, должно быть сухо. Но хвост атмосферного фронта может повлечь за собой краткий дождь в столице», — отметила Диденко.

Также она добавила, что в начале следующей недели погода в Украине будет солнечной и теплой.

