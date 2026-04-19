Погода кардинально изменится: к чему готовиться украинцам 20 апреля

Рабочая неделя начнется теплом, однако ночи еще будут холодными.

Анастасия Павленко
Весеннее тепло возвращается в Украину

Весеннее тепло возвращается в Украину / © Associated Press

В понедельник, 20 апреля, в Украине преимущественно без осадков, однако на западе и столице возможны дожди.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Какая погода в Украине будет в понедельник, 20 апреля

  • В западных областях переменная облачность, кратковременный дождь. Средняя ночная температура воздуха +5+3 градуса, дневная +9+11 градусов.

  • В северных областях переменная облачность, без существенных осадков. Ночная температура воздуха +3 -1 градус, дневная +9+11 градусов.

  • В центральных областях переменная облачность, без осадков, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +5+3 градуса, дневная +11+13 градусов.

  • В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5+3 градуса, дневная +14+16 градусов.

  • В восточных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура воздуха +3+1 градус, дневная +11+14 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве ночью без осадков, днем ожидается дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +2…+4°, днем +8…+10°.

Ранее синоптики сообщали, что Украина оказалась в эпицентре активных атмосферных фронтов, которые принесут существенное понижение температуры и ночные заморозки.

