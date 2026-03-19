- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 575
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода кардинально изменится: прогноз на 20 марта
В пятницу, по данным синоптиков, будет теплее. Ночные морозы ожидаются только на севере.
Погода в Украине в конце рабочей недели улучшится во всех регионах.
Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».
Какая погода в Украине будет в пятницу, 20 марта
В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха 0+2 градуса, дневная +8+10 градусов.
В северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -1+2 градуса, дневная +8+12 градусов.
В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -1+2 градуса, дневная +9+11 градусов.
В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +4+2 градуса, дневная +10+12 градусов.
В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +4+2 градуса, дневная +9+12 градусов.
Напомним, сегодня на горе Поп-Иван утром наблюдаются сложные погодные условия. Снег и плотная облачность значительно усложняют видимость. Температура воздуха опустилась до -8°C, а ветер усилился до 12 м/с.