ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
575
Время на прочтение
1 мин

Погода кардинально изменится: прогноз на 20 марта

В пятницу, по данным синоптиков, будет теплее. Ночные морозы ожидаются только на севере.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украине будет теплее / © pexels.com

Погода в Украине в конце рабочей недели улучшится во всех регионах.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

Какая погода в Украине будет в пятницу, 20 марта

  • В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха 0+2 градуса, дневная +8+10 градусов.

  • В северных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -1+2 градуса, дневная +8+12 градусов.

  • В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха -1+2 градуса, дневная +9+11 градусов.

  • В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +4+2 градуса, дневная +10+12 градусов.

  • В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +4+2 градуса, дневная +9+12 градусов.

Напомним, сегодня на горе Поп-Иван утром наблюдаются сложные погодные условия. Снег и плотная облачность значительно усложняют видимость. Температура воздуха опустилась до -8°C, а ветер усилился до 12 м/с.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie