Украина
Погода на 10 ноября: синоптики предупредили украинцев об опасности

В начале недели осадки ожидаются только в нескольких областях Украины.

Анастасия Павленко
Дождей станет меньше

Дождей станет меньше / © unsplash.com

В понедельник, 10 ноября, в Украине преимущественно без осадков. Дожди могут задеть только несколько центральных областей и юг страны. Ночью и утром, кроме северной части, туман, видимость 200-500 м. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом говорится в сообщении «Укргидрометцентра».

В западных областях облачно с прояснениями, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +8+6 градусов, дневная +10+12 градусов.

В северных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +8+6 градусов, дневная +10+12 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, без осадков, местами возможен дождь. Ночная температура воздуха +8+10 градусов, дневная +11+13 градусов.

В южных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночная температура воздуха +11+9 градусов, дневная +13+15 градусов.

В восточных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +9+6 градусов, дневная +10+13 градусов.

В Киеве ночью 7-9° тепла, днем 10-12°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что ноябрь в Украине будет теплее, со средней температурой на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

