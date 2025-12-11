Погода на 12 декабря: синоптики удивили прогнозом

Погода будет нестабильной / © Pixabay

Реклама

В пятницу, 12 декабря, в Украине будет с переменной облачностью и небольшим дождем на большинстве территории.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

В западных областях облачно с прояснениями, без осадков, местами небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +5+3 градуса, дневная +6+8 градусов.

Реклама

В северных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +6+4 градуса, дневная +6+8 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +6+3 градуса, дневная +6+8 градусов.

В южных областях переменная облачность, дождь. Ночная температура воздуха +5+3 градуса, дневная +9+11 градусов.

В восточных областях переменная облачность, небольшой дождь, местами облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +5+2 градуса, дневная +6+8 градусов.

Реклама

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода на Рождество и Новый год. Больше об этом читайте в новости.