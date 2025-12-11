- Дата публикации
Погода на 12 декабря: синоптики удивили прогнозом
В пятницу синоптики обещают плюсовые отметки, но будут дожди.
В пятницу, 12 декабря, в Украине будет с переменной облачностью и небольшим дождем на большинстве территории.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
В западных областях облачно с прояснениями, без осадков, местами небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +5+3 градуса, дневная +6+8 градусов.
В северных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +6+4 градуса, дневная +6+8 градусов.
В центральных областях облачно с прояснениями, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +6+3 градуса, дневная +6+8 градусов.
В южных областях переменная облачность, дождь. Ночная температура воздуха +5+3 градуса, дневная +9+11 градусов.
В восточных областях переменная облачность, небольшой дождь, местами облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +5+2 градуса, дневная +6+8 градусов.
