Погода на 12 декабря: Украину накроют дожди и штормовой ветер

Погодные условия испортятся / © pixabay.com

Реклама

Сегодня, 12 декабря, в Украине прогнозируется облачная погода. Местами будет дождь. В то же время, сегодня ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«В пятницу через территорию страны с северо-запада на юго-восток будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут облачную погоду. Ночью в южной, восточной и центральной областях прошли умеренные дожди. На востоке страны возможен мокрый снег», — говорится в сообщении синоптиков.

Реклама

Днем на юго-востоке, а также местами в западных и северных регионах пройдут небольшие дожди, в других областях Украины осадков не будет. На Закарпатье и в Карпатах местами туман.

Температура днем будет составлять +4…9°С, на юге страны может потеплеть до +12°С. Прохладнее всего будет на востоке и в Карпатах. Днем там будет в пределах 0…+5°С.

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области днем составляет +4…9°С. В Киеве будет +7…9°С.

Ранее синоптики сообщили, что Европу может накрыть «зима века». Больше об этом читайте в новости.