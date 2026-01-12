Погода на 12 января: синоптики обновили прогноз

В Украину пришли лютые морозы / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 12 января, в Украине будет облачно с прояснениями. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

В большинстве западных и Винницкой областях будет идти небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица.

Реклама

Температура воздуха в северной части днем составит -10…15°С, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье -2…7°С, а на остальной территории -7…12°С.

В Киеве облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем по области будет достигать -10…15°С. В столице днем ожидается -13…15°С.

Напомним, Украину накрыли снегопады, а затем пришли сильные морозы – в ряде областей было -20 градусов.

По данным «Укргидрометцентра», начавшаяся морозная волна продержится, по крайней мере, до 14-15 января.