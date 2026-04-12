Погода на 13 апреля в Украине: немного потеплеет, но есть неприятный нюанс
В понедельник в большинстве областей Украины ожидается дождь.
В понедельник, 13 апреля, в некоторых областях Украины ожидаются мокрый снег и дождь. В целом температура воздуха будет выше.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Какая погода в Украине будет в понедельник, 13 апреля
В западных областях облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +1…-1°C, дневная +9…+13°C.
В северных областях облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +1…-2 °C, дневная +10…+13 °C.
В центральных областях облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ночная температура воздуха +5…-1°C, дневная +9…+14°C.
В южных областях облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег (ночью). Ночная температура воздуха +5…+3°C, дневная +10…+15°C.
В восточных областях облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +5…+3°C, дневная +13…+15°C.
Напомним, синоптик Иван Семилит сообщал, что уже в ближайшие дни погодная ситуация начнет стабилизироваться. Сначала в западных областях, а затем и по всей стране, будет преобладать сухая погода без осадков. Это связано с приходом антициклона с юго-запада, который принесет больше солнечных прояснений.