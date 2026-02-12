ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
216
Время на прочтение
1 мин

Погода на 13 февраля: резкое потепление во всех областях Украины

Рабочая неделя в Украине закончится значительным потеплением. Морозы отступят, теплее всего будет на юге страны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Погодные условия изменятся

Погодные условия изменятся / © Pixabay

В пятницу, 13 февраля, в большинстве областей Украины ожидается переменная облачность, ожидаются небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

Погода в пятницу

  • В западных областях переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха 0+2 градуса, дневная +2+5 градусов.

  • В северных областях переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +2-1 градус, дневная +1+4 градуса.

  • В центральных областях переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь, облачно. Ночная температура воздуха 0+2 градуса, дневная +2+4 градуса.

  • В южных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +4+2 градуса, дневная +7+9 градусов.

  • В восточных областях переменная облачность, местами облачно с прояснениями, небольшой дождь, мокрый снег. Ночная температура воздуха +1-1 градус, дневная +2+4 градуса.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину уже заходит более теплая воздушная масса, вытесняя холод. Днем мороз станет мягче до 2-4°, что свидетельствует о начале весенней перестройки погодных процессов на южные.

Дата публикации
Количество просмотров
216
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie