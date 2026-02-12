Погода на 13 февраля: резкое потепление во всех областях Украины

Погодные условия изменятся / © Pixabay

В пятницу, 13 февраля, в большинстве областей Украины ожидается переменная облачность, ожидаются небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

Погода в пятницу

В западных областях переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха 0+2 градуса, дневная +2+5 градусов.

В северных областях переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +2-1 градус, дневная +1+4 градуса.

В центральных областях переменная облачность, без осадков, местами небольшой дождь, облачно. Ночная температура воздуха 0+2 градуса, дневная +2+4 градуса.

В южных областях облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +4+2 градуса, дневная +7+9 градусов.

В восточных областях переменная облачность, местами облачно с прояснениями, небольшой дождь, мокрый снег. Ночная температура воздуха +1-1 градус, дневная +2+4 градуса.

Ранее синоптики сообщили, что в Украину уже заходит более теплая воздушная масса, вытесняя холод. Днем мороз станет мягче до 2-4°, что свидетельствует о начале весенней перестройки погодных процессов на южные.