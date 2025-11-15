ТСН в социальных сетях

Погода на 15 ноября: какой регион будет самым теплым в Украине и где ожидаются дожди

В субботу в Украину приедет атмосферный фронт с небольшими дождями.

Тепло еще порадует украинцев

Тепло еще порадует украинцев / © Pixabay

Сегодня, 15 ноября, в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, местами возможен дождь.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, сегодня осадков большей частью не будет, только в северных регионах днем возможен небольшой дождь.

В юго-восточных областях ночью и утром прогнозируется туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, а также днем в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областей возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет +2…+7°, днем до +8…+13°С.

В Киеве и области облачно с прояснениями, а во второй половине дня ожидается слабый дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области: ночью +2…+7°С, днем +8…+13°С. В столице ночью +5…+7°С, днем около +10°С.

Напомним, в Украине в третьей декаде ноября ожидается сильное похолодание. Одна из многочисленных моделей прогнозирования показывает, что это может быть четвертым по силе похолодания за последние 70 лет.

