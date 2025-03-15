Погода на 16 марта: какие регионы Украины накроет непогода

На западе и на севере возможен мокрый снег.
В воскресенье, 16 марта, похолодание в Украине будет продолжаться, однако не везде.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"На юге и юго-востоке 16 марта будет держаться еще теплая погода с температурой воздуха +15+22 градуса. В центре уже более холодная погода, +5+9 градусов, на Днепропетровщине и Полтавщине завтра еще +9+13 градусов", — написала она.
В западных и северных областях в течение дня ожидается +3+7 градусов.
Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный, только в Крыму на Приазовье порывы юго-западного ветра будут сильными, до штормовых 15-20 метров в секунду.
"Из-за деятельности атмосферного фронта, который сегодня проходит по территории Украины, в воскресенье дожди пройдут в центральных областях, на юге и востоке. Дождь, вероятно, при более низкой температуре воздуха будет смешиваться с мокрым снегом", — отметила она.
Погода в Киеве
В Киеве в воскресенье дождь с мокрым снегом возможен ночью. Ветер будет северный, небольшой или умеренный. Холодно: ночью в столице 0-2 градуса морозы, завтра днем +3+5 градусов.
Холодная погода будет продолжаться на неделе, 17-18 марта похолодает также на востоке и юге Украины.
Ранее синоптики сообщили, что март готовит погодные сюрпризы для украинцев. Больше об этом читайте в новости.
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