Погода на 17 декабря: синоптики обновили прогноз

Сегодня осадков не ожидается / © Associated Press

Сегодня, 17 декабря, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

«Спокойная погода без осадков будет обуславливать поле высокого атмосферного давления. Слабый к умеренному ветер будет дуть с южных направлений и будет нести влажный теплый воздух. Такие погодные процессы повлечет за собой утром в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях туман. Удержится относительно теплая погода местами с небольшими минусами ночью», — говорится в сообщении.

Днем теплее всего будет на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны, прохладнее — на Левобережье.

Температура днем будет составлять +2…7°С, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны +6…11°С, а на Левобережье 0…+5°С.

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Без осадков. Утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура по области днем составит +2…7°С. В Киеве будет в пределах +3…5°С.

Напомним, в Украину сует антициклон Freida. Он будет блокировать поступление осадков на территорию Украины, так что дождей и снега не ожидается.