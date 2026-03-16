Погода на 17 марта: где в Украине ожидаются дожди и ночной мороз

В Украине станет холоднее

Во вторник, 17 марта, ожидается холодная погода в восточной части Украины. В Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях днем прогнозируют +4…+8°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Самой теплой погода ожидается в западных областях, где будет +10…+16°C, На остальной территории Украины в течение дня предполагается +8…+11°C. Начинают понемногу появляться дожди — завтра небольшие пройдут в восточной части и околокарпатских областях. Однако большинство областей Украины по-прежнему побудут среди сухого воздуха и солнечного неба», — написала она.

Погода в Киеве 17 марта

В Киеве ожидается свежая, сухая солнечная погода. Ближайшая ночь будет холодной, около нуля, в окрестностях -2°C, в течение дня потеплеет до +7…+9°C.

Напомним, сегодня погода в Украине будет относительно теплой и без существенных осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а температура воздуха днем поднимется до весенних значений. В то же время, уже с середины недели ожидается постепенное похолодание и периодические осадки.