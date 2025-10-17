ТСН в социальных сетях

Украина
310
1 мин

Погода на 17 октября в Украине: синоптики обновили прогноз

В пятницу на всей территории будет сухо, осадков не прогнозируют синоптики.

Анастасия Павленко
В Украине будет теплее

В Украине будет теплее / © unsplash.com

Сегодня, 17 октября, в Украине ожидается без осадков.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Ветер со скоростью в пределах 5-10 м/с. Температура будет колебаться на востоке и юго-востоке днем в пределах +9…14°С.

В пятницу в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем +9…14°С, в столице +12…14°С.

Ранее синоптик предупредила, что в выходные погода готовит резкий и неприятный «сюрприз». В частности, ворвется арктический холод, который принесет с собой не только дожди и сильный ветер, но и первый мокрый снег.

310
