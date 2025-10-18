- Дата публикации
-
- Украина
Погода на 18 октября: снова дожди и прохлада
В субботу, по прогнозу синоптиков, по всей территории ожидаются дожди и понижение температуры.
Сегодня, 18 октября, погода в Украине будет облачной с прояснениями. В большинстве регионов синоптики прогнозируют дожди.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
По данным синоптиков, ночью на северо-западе возможен дождь. Днем осадки прогнозируют по всей Украине, кроме юго-востока.
Также ожидается юго-западный ветер со скоростью до 5-10 метров в секунду, днем на Прикарпатье местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, на крайнем юге страны до +11 градусов.
Днем синоптики прогнозируют +8…+13 градусов. В центральных, южных и восточных областях столбики термометров будут показывать +11…+16 градусов.
В Киеве 18 октября ожидается влажная и облачная, но еще достаточно теплая погода. Дождь вероятный во второй половине дня.
Ранее синоптик сообщила, что в Украине настоящего бабьего лета не будет.