Погода на 18 октября: снова дожди и прохлада

Погода испортится / © unsplash.com

Реклама

Сегодня, 18 октября, погода в Украине будет облачной с прояснениями. В большинстве регионов синоптики прогнозируют дожди.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, ночью на северо-западе возможен дождь. Днем осадки прогнозируют по всей Украине, кроме юго-востока.

Реклама

Также ожидается юго-западный ветер со скоростью до 5-10 метров в секунду, днем на Прикарпатье местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, на крайнем юге страны до +11 градусов.

Днем синоптики прогнозируют +8…+13 градусов. В центральных, южных и восточных областях столбики термометров будут показывать +11…+16 градусов.

В Киеве 18 октября ожидается влажная и облачная, но еще достаточно теплая погода. Дождь вероятный во второй половине дня.

Реклама

Ранее синоптик сообщила, что в Украине настоящего бабьего лета не будет.