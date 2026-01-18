- Дата публикации
Украина
510
1 мин
Погода на 18 января: где в Украине будет холоднее всего
На всей территории ожидаются морозы, но прекратятся осадки.
В Украине 18 января прогнозируется облачная погода со снегом и морозами. В большинстве областей будет переменная облачность. Осадки не ожидаются.
Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».
По данным синоптиков, на дорогах кое-где образуется гололед.
Ветер северо-восточного направления, 5-10 м/с. В ночные часы температура воздуха будет составлять -15…-20°C. В северных регионах местами -21…-24°C. Днем прогнозируют -10…-15°C.
На юге и Закарпатье ночью ожидается -9…-14°C. Днем столбики термометров покажут -1…-6°C.
В Киевской области и столице сохранится переменная облачность. Осадки маловероятны. На автодорогах местами скользко.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в области ночью -15…-20°C. Иногда -21… -24°C. Днем -10…-15°C.
В Киеве ночью прогнозируют -17…-19°C. Днем -12… -14°C.
Напомним, синоптик сообщил, что до конца января 2026 продлятся морозы. В Украине и дальше будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды не изменится.