Украина
510
1 мин

Погода на 18 января: где в Украине будет холоднее всего

На всей территории ожидаются морозы, но прекратятся осадки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Морозы не отступают

Морозы не отступают / © pexels.com

В Украине 18 января прогнозируется облачная погода со снегом и морозами. В большинстве областей будет переменная облачность. Осадки не ожидаются.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

По данным синоптиков, на дорогах кое-где образуется гололед.

Ветер северо-восточного направления, 5-10 м/с. В ночные часы температура воздуха будет составлять -15…-20°C. В северных регионах местами -21…-24°C. Днем прогнозируют -10…-15°C.

На юге и Закарпатье ночью ожидается -9…-14°C. Днем столбики термометров покажут -1…-6°C.

В Киевской области и столице сохранится переменная облачность. Осадки маловероятны. На автодорогах местами скользко.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в области ночью -15…-20°C. Иногда -21… -24°C. Днем -10…-15°C.

В Киеве ночью прогнозируют -17…-19°C. Днем -12… -14°C.

Напомним, синоптик сообщил, что до конца января 2026 продлятся морозы. В Украине и дальше будет доминировать холодный антициклон. Он может смениться другим антициклоном с севера, из Скандинавии, но характер погоды не изменится.

