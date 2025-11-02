Погода на 2 ноября: где сегодня будет +18

В Украину вернулось тепло / © unsplash.com

Сегодня, 2 ноября, по всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность без осадков.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

В большинстве областей, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской, ночью и с утра ожидается туман.

Ветер преимущественно южный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +1… 6°C, днем поднимется до +11…+16°C. В Закарпатье, Прикарпатье и южных районах Одесчины возможно потепление до +18°C.

В Киеве прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью ожидается +1…+6°C, днем +11…+16°C. В столице ночью температура будет +4…6°C, днем +11…13°C.

В то же время, синоптики предостерегают о тумане, который удержится ночью и утром 2 ноября на территории Киевщины и Киева. Видимость в этот период снизится до 200-500 м.

Из-за тумана в регионе объявлен I уровень опасности, желтый.

Ранее синоптики сообщили, каким будет последний месяц осени. По прогнозу, ноябрь будет теплее в Украине, чем обычно.