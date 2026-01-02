Погода на 2 января: синоптики предупредили украинцев об опасности

В Украине будет холодно / © pexels.com

Сегодня, 2 января, в Украине прогнозируется облачная погода, ожидается снег.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«На дорогах местами гололедица. Сегодня в северных и большинстве западных областей пройдет небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков», — говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Днем по Украине местами порывы до 15-20 м/с, а в Карпатах и до 25 м/с. Температура воздуха на западе страны будет днем от -2 до +3°С, в южных областях и в Крыму будет +2…7°С.

В Киевской области и в столице небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы до 15-18 м/с.

Температура по Киевской области днем составит от -2 до +3°С. В Киеве будет около 0°С.

Ранее сообщалось, что в Украину лопнет циклон, который принесет оттепель, штормовой ветер и перепады давления.