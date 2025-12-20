Погода на 20 декабря: синоптики предупредили украинцев об опасности

Украину накроет туман / © unsplash.com

В субботу, 20 декабря, в Украине ожидается облачная погода. Осадков не будет, но прогнозируют туман.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

В течение суток в Украине будет преобладать облачная погода. Осадков не прогнозируют, но будет туман.

Ветер ожидается по переменным направлениям, а его скорость будет составлять 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха не будет сильно отличаться от предыдущих дней. Ночью и днем синоптики прогнозируют колебания от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В западных и южных областях днем столбики термометров поднимутся от 1 до 6 градусов тепла.

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области в субботу, 20 декабря, ожидается туман, который может осложнить видимость на автодорогах.

Температура воздуха в Киевской области ночью и днем будет колебаться от -2°С…+3°С. В столице ночью ожидается около 0°С, днем +1-3°С тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

