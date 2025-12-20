- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 352
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода на 20 декабря: синоптики предупредили украинцев об опасности
Туман накроет всю Украину, а кое-где будет мороз. В Киеве и области объявлен желтый уровень опасности.
В субботу, 20 декабря, в Украине ожидается облачная погода. Осадков не будет, но прогнозируют туман.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
В течение суток в Украине будет преобладать облачная погода. Осадков не прогнозируют, но будет туман.
Ветер ожидается по переменным направлениям, а его скорость будет составлять 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха не будет сильно отличаться от предыдущих дней. Ночью и днем синоптики прогнозируют колебания от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В западных и южных областях днем столбики термометров поднимутся от 1 до 6 градусов тепла.
Погода в Киеве и области
В Киеве и Киевской области в субботу, 20 декабря, ожидается туман, который может осложнить видимость на автодорогах.
Температура воздуха в Киевской области ночью и днем будет колебаться от -2°С…+3°С. В столице ночью ожидается около 0°С, днем +1-3°С тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ранее мы писали о том, что Украина встречает зимнее солнцестояние и рассказывали, какой будет погода в кратчайший день года.