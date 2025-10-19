Погода на 20 октября: синоптик предупредила о температурных качелях

Завтра будет еще прохладно / © Pixabay

В понедельник, 20 октября, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +6+9 градусов, на юге и Закарпатье до +11 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ближайшую ночь в западных областях будет самое холодное, на остальной территории Украины минимально 1+5 градусов.

В понедельник дожди в Украине ожидаются повсюду (циклон), кроме западных областей.

В Киеве 20 октября погода — влажная и холодная, местами дождь, днем предполагается до +7, +8 градусов.

Теплее всего будет в Киеве в четверг, 23 октября.

Ранее синоптик сообщила, что после периода дождей и заморозков в Украине прогнозируется незначительное повышение температуры. Воздействие холодной воздушной массы будет постепенно ослабевать. Уже с 22 октября в Украине будет теплее.