- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
Погода на 20 октября: синоптик предупредила о температурных качелях
Рабочая неделя начнется дождями и прохладой. Однако синоптик говорит, что тепло придет во вторник.
В понедельник, 20 октября, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +6+9 градусов, на юге и Закарпатье до +11 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В ближайшую ночь в западных областях будет самое холодное, на остальной территории Украины минимально 1+5 градусов.
В понедельник дожди в Украине ожидаются повсюду (циклон), кроме западных областей.
В Киеве 20 октября погода — влажная и холодная, местами дождь, днем предполагается до +7, +8 градусов.
Теплее всего будет в Киеве в четверг, 23 октября.
Ранее синоптик сообщила, что после периода дождей и заморозков в Украине прогнозируется незначительное повышение температуры. Воздействие холодной воздушной массы будет постепенно ослабевать. Уже с 22 октября в Украине будет теплее.