Погода на 21-22 февраля: начнет ли плюсовая температура вытеснять холод

Морозы задерживаются / © Pixabay

Украина находится под влиянием южного циклона, из-за которого ожидаются снегопады, туман. В конце этой недели еще ожидается снежная погода, а существенное потепление прогнозируется с 23 февраля.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Суббота, 21 февраля

В западных областях ожидается сухая и морозная погода. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, 1-6 м/с; днем южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять -13…-18°С, местами до -20°С; днем -4…+1°С.

В северной части прогнозируется малооблачная и холодная погода без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять -15…-20 °С, местами до -22 °С; днем -2…-7°С.

В центральных регионах Украины ожидается сухая и облачная погода. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем переменного направления, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -8…-13 °С, кое-где -14…-18 °С; днем -5…+1°С.

В южной части страны и Крыму ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на юге Одесской области пройдет снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный/северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -3…-8°С, днем -2…+3°С.

В восточной части прогнозируется малооблачная погода, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем переменного направления, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время будет составлять -9…-14 °С, в Харьковской области местами -15…-17 °С; днем 0…-5 °С.

Воскресенье, 22 февраля

В западных регионах пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и туманов. Кое-где туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10°С, в Закарпатье около 0°С; днем -1…+4°С.

В северных областях ночью без осадков, днем местами ожидается небольшой снег. На дорогах удержится гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13…-18°С, днем -4…+1°С.

В центральной части страны ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13…-18°С, днем -2…+3°С.

В южных регионах ожидается без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться на уровне -2…-7 °С, днем +1…+6 °С.

В восточных областях прогнозируется морозная и малооблачная погода, без осадков. Ветер переменного направления, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -10…-15 °С, в Харьковской области -15…-20 °С. Днем потеплеет до -3…+2°С.

