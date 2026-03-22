Погода на 22 марта: синоптики обещают мокрый снег

Март готовит настоящие температурные качели / © unsplash.com

В воскресенье, 22 марта, в Украине без осадков и малооблачно. В Карпатах мокрый снег.

Об этом сообщает "Укргидромецентр".

По данным синоптиков, только на юге страны ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от -2...+3°С, на юге страны -1...+6°С; днем +8…+13°С.

В Карпатах ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью и днем от -3...+2°С.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от -2°...+3°С, днем -8°...+13°С тепла. В Киеве днем +10…+12°С.

Ранее сообщалось, что после продолжительного периода засухи и ночных холодов синоптики прогнозируют долгожданный прорыв тепла. Однако дорога к настоящей весне будет сопровождаться штормовыми порывами ветра, туманами и даже мокрым снегом в горах.