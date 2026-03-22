Погода на 22 марта: синоптики обещают мокрый снег
Погодные условия в воскресенье нестабильные. В Карпатах обещают мокрый снег.
В воскресенье, 22 марта, в Украине без осадков и малооблачно. В Карпатах мокрый снег.
Об этом сообщает "Укргидромецентр".
По данным синоптиков, только на юге страны ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от -2...+3°С, на юге страны -1...+6°С; днем +8…+13°С.
В Карпатах ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью и днем от -3...+2°С.
Погода в Киеве и области
В Киевской области и столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от -2°...+3°С, днем -8°...+13°С тепла. В Киеве днем +10…+12°С.
Ранее сообщалось, что после продолжительного периода засухи и ночных холодов синоптики прогнозируют долгожданный прорыв тепла. Однако дорога к настоящей весне будет сопровождаться штормовыми порывами ветра, туманами и даже мокрым снегом в горах.