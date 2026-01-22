Погода на 23 января в Украине: синоптик удивила прогнозом

Морозы отступят / © Pixabay

Реклама

Завтра, 23 января, в Украине снег и мокрый снег пройдут на западе, в южной части, местами слабо, на севере и в центре. На востоке, северо-востоке — без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Еще несколько дней антициклон будет сыпать морозом, однако уже с понедельника будет потепление», — написала она.

Реклама

Температура воздуха ночью будет составлять -6…12°С, на севере до -14°С, в течение дня -2…7°С, в южной части -1…+2°С, в Крыму до +5°С.

В Киеве 23 января облачно, есть вероятность небольшого снега, порывистый некомфортный юго-восточный ветер. Несколько дней будет холодно, в пределах -5…7°С, но ночи уже не сильно морозные.

«С понедельника вернется к нам типичная европейская зима — влажная, ветреная и теплая», — добавила она.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине потихоньку дневная температура будет становиться выше, хотя ночью и будет еще очень холодно, а уже с 25-26 января, наконец-то, дневная температура воздуха будет достигать нуля и даже небольших «плюсов».