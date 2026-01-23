- Дата публикации
Погода на 24-25 января: какие области Украины станут самыми теплыми и где пройдут снег и дождь
В ближайшие выходные, по прогнозу синоптика, в Украине изменятся погодные условия.
Уже 24-25 января в Украину вернется влажная и теплая европейская зима, ночной мороз еще пытается удержаться на большей части территории, но днем появится плюсовая температура.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«24-25 января в Украине периодически снег и мокрый снег, на юге и западе иногда даже с дождем. Ветер восточных направлений, порывистый», — отметила она.
Температура воздуха ночью -6-12 градусов, на севере местами до -12-15 градусов, в дневные часы -2-7 градусов.
В южной части Украины и на западе на 3-5 градусов выше.
В Киеве 24-25 января ожидается периодически снег, на дорогах гололедица. В ночные часы около -10 градусов, в дневные часы около -5 градусов.
«26 января, в понедельник, ожидается ощутимое потепление в оттепель, на западе потеплеет до 0+5 градусов, в южной части до +3+7», — добавила Диденко.
Ранее сообщалось, что в Украине несколько спадут морозы 22 января. Ожидается от -2 до -7 градусов. Впрочем, холод еще вернется.