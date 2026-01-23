ТСН в социальных сетях

Погода на 24-25 января: какие области Украины станут самыми теплыми и где пройдут снег и дождь

В ближайшие выходные, по прогнозу синоптика, в Украине изменятся погодные условия.

Морозы отступают

Морозы отступают / © Pixabay

Уже 24-25 января в Украину вернется влажная и теплая европейская зима, ночной мороз еще пытается удержаться на большей части территории, но днем появится плюсовая температура.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«24-25 января в Украине периодически снег и мокрый снег, на юге и западе иногда даже с дождем. Ветер восточных направлений, порывистый», — отметила она.

Температура воздуха ночью -6-12 градусов, на севере местами до -12-15 градусов, в дневные часы -2-7 градусов.

В южной части Украины и на западе на 3-5 градусов выше.

В Киеве 24-25 января ожидается периодически снег, на дорогах гололедица. В ночные часы около -10 градусов, в дневные часы около -5 градусов.

«26 января, в понедельник, ожидается ощутимое потепление в оттепель, на западе потеплеет до 0+5 градусов, в южной части до +3+7», — добавила Диденко.

Ранее сообщалось, что в Украине несколько спадут морозы 22 января. Ожидается от -2 до -7 градусов. Впрочем, холод еще вернется.

