Погода на 24 марта: какие области станут самыми теплыми и где пройдет дождь

Теплая погода в Украине будет продолжаться. Температура воздуха поднимется до +16.

Анастасия Павленко
В Украине будет тепло / © unsplash.com

Во вторник, 24 марта, в течение дня температура воздуха ожидается в пределах +12…16°С. Прохладнее будет только на юго-востоке и востоке Украины, здесь днем +6…11°С.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

«Антициклон будет влиять на погоду большинства областей Украины, поэтому осадки маловероятны, только в Запорожье, Донбассе, Луганщине и в Крыму пройдут небольшие дожди», — написала она.

В Киеве 24 марта будет сухо, солнечно и тепло в течение дня +12…14°С.

«В дальнейшем в Украине будет преобладать теплая погода. А ближайшее похолодание ожидается в конце марта — начале апреля», — добавила она.

Напомним, синоптики прогнозируют, что начало следующей недели порадует украинцев теплом, но ближе к выходным станет холоднее и начнутся осадки.

