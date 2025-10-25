ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Погода на 25 октября: дожди, мокрый снег и холод

Сегодня погода испортится во всех регионах Украины — синоптики обновили прогноз.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В субботу, 25 октября, погода в Украине будет прохладной и дождливой. В большинстве регионов облачно будет весь день.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, ночью в большинстве северных, центральных и южных областей могут лить значительные дожди, а на остальной территории осадки будут умеренные. Кое-где будут также грозы.

Днем на севере и востоке следует ожидать небольшой дождь. В других регионах, вероятно, осадков не будет.

Ветер ожидается преимущественно с западного направления, силой 7-12 метров в секунду. Усиление ветра до 15-20 метров в секунду синоптики прогнозируют ночью на Левобережье и днем местами в Карпатах.

На высокогорье температура воздуха ночью будет на уровне около 0 градусов, а днем от +2 до +7 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что Украину накроет холодный атмосферный фронт, поэтому погодные условия испортятся.

