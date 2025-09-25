Погода на 25 сентября: к чему готовиться украинцам

Погода испортится / © unsplash.com

Сегодня, 25 сентября, в Украине ожидается облачная погода. В некоторых областях местами пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.

«В юго-западной части и на востоке страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков», — говорится в сообщении.

Температура в северных и большинстве западных областей будет днем +11…16°С. На остальной территории днем +14…19°С.

В четверг в Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем будет в пределах +11…16°С. В столице +12…14°С.

Ранее синоптик предупредил, что на смену летнему теплу резко придет октябрьская прохлада и заморозки на почве. Среднесуточная температура снизится до 8-9°, что соответствует норме первой декады октября.