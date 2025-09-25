- Дата публикации
-
Украина
Погода на 25 сентября: к чему готовиться украинцам
В четверг ожидается понижение температуры, по данным синоптиков. Кроме того, в ряде областей пройдут дожди.
Сегодня, 25 сентября, в Украине ожидается облачная погода. В некоторых областях местами пройдет небольшой дождь.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.
«В юго-западной части и на востоке страны местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков», — говорится в сообщении.
Температура в северных и большинстве западных областей будет днем +11…16°С. На остальной территории днем +14…19°С.
В четверг в Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем будет в пределах +11…16°С. В столице +12…14°С.
Ранее синоптик предупредил, что на смену летнему теплу резко придет октябрьская прохлада и заморозки на почве. Среднесуточная температура снизится до 8-9°, что соответствует норме первой декады октября.