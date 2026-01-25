- Дата публикации
Погода на 25 января: синоптики обновили прогноз
В воскресенье ожидается незначительное потепление. Ночью на Прикарпатье, днем в центральных областях умеренный снег.
Сегодня, 25 января, в Украине ожидается небольшое потепление и небольшой снег.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
По данным синоптиков, в Украине облачно. Небольшой снег (на юге и западе с дождем), ночью в Прикарпатье, днем в центральных областях умеренный снег.
Температура на северо-востоке и востоке страны ночью -12…-17°С, днем -7…-12°С;
На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Днем в западных, Одесской, Николаевской областях (на Закарпатье и ночью) гололедица, налипание мокрого снега.
На юге и западе ночью -3…-8°С, днем от 4°С мороза до 1°С тепла (на Закарпатье, Одесщине и в Крыму ночью около 0°, днем +1…-6°С тепла).
На остальной территории ночью -8…-13°С, днем -4…-9°С.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Небольшой снег будет идти весь день, а к вечеру может стать сильнее.
Ранее сообщалось, что в Украине несколько спадут морозы с 22 января. Ожидается от -2 до -7 градусов. Впрочем, холод еще вернется.