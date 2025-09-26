Погода на 26 сентября: украинцев предупредили о резком похолодании

Погода изменится / © Pixabay

Сегодня, 26 сентября, в Украине ожидается небольшая облачность, температура не поднимется выше +19°С. Днем без осадков.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем будет +12…17°С, в южных областях, в Закарпатье и в Крыму +14…19°С.

В Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем +12…17°С. В столице около +15°С.

Однако синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Ночью 26 сентября в Киеве заморозки — I уровень опасности, желтый. По Киевской области — ІІ уровень опасности, оранжевый.

Ранее синоптикиня сообщила, что в выходные в Украине будет преимущественно тепло, однако ночью ожидается значительное снижение температуры воздуха.