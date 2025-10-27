ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
364
Время на прочтение
1 мин

Погода на 27 октября: синоптики огорчили прогнозом

Рабочая неделя в Украине начнется холодной погодой и дождями.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украину пришло похолодание

В Украину пришло похолодание / © Pixabay

27 октября в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщил «Украинский гидрометеорологический центр».

«Днем сегодня в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях пройдут дожди. В западных и северных областях облачно с прояснениями, местами небольшой дождь», — говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем будет составлять +8…13°С.

На юге страны будет +11…16°С. В Карпатах по местам пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Температура днем будет в пределах +1…6°С.

В Киевской области и столице местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области +8…13°С. В Киеве +10…12°С.

Напомним, в этом году октябрь большинства областей Украины начался с неустойчивой погоды: сильно колебалась температура, а местами осадки в несколько раз превысили месячную норму. Далее украинцев ждет существенное похолодание с заморозками.

Дата публикации
Количество просмотров
364
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie